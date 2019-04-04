Скаут: мы не знаем точного возраста Думбия на момент перехода в «Рому»

Спортивный директор агентства TopScout и футбольный скаут Эльдар Петрович поделился мыслями о возможном сокрытии реального возраста бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, в настоящий момент выступающего в составе «Жироны».



«Мы не знаем точного возраста Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу и помог команде выйти в Лигу чемпионов.



Что касается возраста Думбия, лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения», — приводятся слова Петровича на сайте телеканала «Матч».



Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. В нынешнем сезоне испанской Примеры 31-летний ивуариец принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола.

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