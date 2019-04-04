Сулейманов: мама отговаривала ехать в Краснодар

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как он получил приглашение в академию своей команды.

«Мы играли с „Краснодаром“ на региональном уровне Южного федерального округа. После игры тренер подошёл ко мне и пригласил на просмотр. В итоге я прошёл два просмотра, после чего тренер позвонил и сказал, что меня взяли. Я был безумно счастлив. Хотя мама не верила в меня тогда. Мама отговаривала. Говорила, что у меня не получится. А я считал, что надо попробовать. Но папа переубедил маму. Он у меня любит футбол и сказал: „Конечно, езжай, надо попробовать“. Я в 13 лет оказался в академии „Краснодара“ и уже шесть лет там.

Изначально, конечно, голова закружилась. Когда я увидел поля, условия, которые там созданы. Я был потерян. Сначала было очень тяжело. Я скучал по родным и близким. Мне не хватало прогулок с друзьями. Ведь когда ты занимаешься, тебе надо чем-то жертвовать. И мы жертвуем тем, что не можем наслаждаться жизнью, как обычные люди. Мы не можем куда-то сходить. Нам приходится больше времени уделять тренировкам», — цитирует хавбека пресс-служба РФС.