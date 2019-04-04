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Сёмин: болельщикам «Локо» нужно придумать более корректные стихи и речёвки

Сёмин: болельщикам «Локо» нужно придумать более корректные стихи и речёвки
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об отношениях с руководством клуба, а также поделился мыслями о кричалках болельщиков команды во время матчей.

«Сейчас у нас полный контакт с советом директоров, но он был и раньше. Мне всегда нормально работалось. Я вырос в этом клубе, очень люблю его болельщиков.

Хотя хотелось бы услышать от них более корректные скандирования. Жизнь меняется, им тоже надо внести поправки. Придумать более корректные стихи и речёвки. Это всем нужно, чтобы приходили на стадион маленькие дети и получали позитив. Не надо агрессии на трибунах. Пусть лучше футболисты будут агрессивными. А вы получайте удовольствие. Но могут и покритиковать нас, конечно», — сказал Сёмин в ролике на канале Commandos в YouTube.

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