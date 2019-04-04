Минспорт Самарской области подал заявку на проведение финала Кубка России

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о подаче в Российский футбольный союз заявки на проведение финала Кубка России.



«Самара действительно хочет принять финал Кубка России. Заявку в РФС мы уже подали. Не знаю, кто является нашими конкурентами за право проведения этого матча, но «Лужники», кажется, не среди них, ведь там в два раза больше посадочных мест», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Ответная встреча состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена». В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

Финал Кубка России может пройти в Самаре