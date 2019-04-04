Созин: Стрельцов после ареста забивал, а для Кокорина и Мамаева это закат

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также сравнил её с арестом бывшего футболиста сборной СССР Эдуарда Стрельцова.



«Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим в стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена», — приводит слова Созина «RT на русском».



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках, в которых пострадали три человека. Накануне, 3 апреля, арест молодых людей был продлён ещё на полгода.

Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.