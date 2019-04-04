Фалькао не поможет «Монако» в матче с «Генгамом»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао получил травму приводящей мышцы правой ноги и не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 31-го тура чемпионата Франции против «Генгама». Эта встреча состоится 6 апреля.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, футболист получил повреждение в матче с «Каном» (0:1). На данный момент неизвестно, когда колумбийский игрок сможет вернуться в строй. Кроме того к тренировкам в общей группе приступил полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас



В нынешнем сезоне Фалькао забил за «Монако» 12 голов в 26 матчах чемпионата Франции. После 30 туров монегаски занимают в турнирной таблице Лиги 1 16-е место, набрав 30 очков и находясь в семи баллах от зоны вылета.