Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.

«Для нас это был определённый и новый этап. Во вторник, например, шансы на использование VAR в первых полуфиналах были 50/50. К счастью, эта ситуация разрешилась в положительную сторону, мы смогли работать в боевых условиях. Это не тестовые матчи, как кто-то пытался утверждать. Это официальные игры, в которых решались судьбы команд.



Общался до и после матча с ребятами, которые судили игру в Москве. С видеоассистентами матча «Урал» – «Арсенал» удалось пообщаться уже в перерыве московского матча, с главным арбитром – сегодня. Самый опытный в плане работы с системой VAR – Сергей Карасёв, он знаком с системой давно, так как готовился к работе на Кубке мира. Но он проходил семинары в качестве судьи в поле. И у него была лицензия судьи. А лицензии на судью VAR и ассистента получаются отдельно. Даже для Карасёва вчерашний матч был первым опытом. Волнение было у всех судей, судей VAR, ассистентов VAR. Но, на мой взгляд, справились они очень достойно», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.