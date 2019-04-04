«Фратрия»: не будем участвовать в митинге в поддержку Кокорина, пускай сидит

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало новость о проведении митинга в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».



«Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в офисе «Фратрии».



Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдёт митинг в поддержку Александра и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Накануне, 3 апреля, арест игроков продлили на полгода.

Фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина