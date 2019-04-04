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Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»
Футбол / РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему он решил вернуть в основной состав Дениса Глушакова, который был отправлен в дубль экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Конкурентоспособный игрок, с характером победителя, но не более того, не определяющий. Есть футболисты, фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме – такие как Месси. А Глушаков – просто хороший игрок среди многих хороших игроков, которыми располагает «Спартак».

Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов», — сказал Рианчо в эфире программы Futbol Bajo Cero.

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