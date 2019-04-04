Тюрам: из-за таких, как Бонуччи, ничего не меняется. Горжусь, что его критикуют

Бывший футболист «Ювентуса» Лилиан Тюрам раскритиковал защитника бьянконери Леонардо Бонуччи за его высказывание после расистских выкриков болельщиков «Кальяри» в адрес нападающего Мойзе Кина.



«Бонуччи сказал, что Мойзе спровоцировал фанатов. После таких слов многие могут подумать: «Эти чёрные заслуживают всё, что с ними происходит». Из-за таких людей ничего не меняется. Я горжусь, что такие люди, как Бонуччи, подвергаются критике. Хочется спросить его: что же такого сделал Кин, чтобы заслужить такое презрение трибун? Он ничего не сказал про болельщиков, только про Мойзе. Это то же самое, как когда люди после изнасилования женщины говорят: «Посмотрите, как она была одета».



Бонуччи не дурак, но у него есть определённые представления об обществе, и они отвратительны. О расизме не может быть двух мнений. Те, кто ухает с трибун, выражают презрение всем, у кого такой же цвет кожи, как у Кина. Я вижу, что футбольным властям нет дела до этого. Если бы они считали расизм проблемой, его бы уже не было. Команде нужно было уйти с поля, чтобы добиться нужного эффекта», — цитирует Тюрама Football Italia со ссылкой на Le Parisien.

Игрока «Юве» оскорбили на расовой почве. Бонуччи сказал, что тот тоже виноват И тут началось.