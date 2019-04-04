Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

В официальном фан-клубе московского «Спартака» высказались о предстоящем митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».



«Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину в фан-клубе «Спартака».



Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдёт митинг в поддержку Александра и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Накануне, 3 апреля, арест игроков продлили на полгода.

«Фратрия»: не будем участвовать в митинге в поддержку Кокорина, пускай сидит