Фернандо начал тренироваться в общей группе «Спартака» за 2 дня до дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Сообщается, что бразилец восстановился от травмы, которую он получил ещё в декабре прошлого года. Однако сегодня он работал с ограничениями. Вскоре 27-летний хавбек должен вернуться к полноценной работе с командой.

Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Его трансфер стоил московскому клубу € 12,5 млн. В нынешнем сезоне в составе красно-белых он сыграл 20 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за «Гремио» и «Шахтёр».

«Спартак» примет ЦСКА 6 апреля в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча начнётся в 19:00 мск.