Колосков: какой смысл держать Кокорина и Мамаева в СИЗО?

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября 2019 года.

«Как и все люди, которым небезразличен футбол, искренне переживаю за них. Слежу за ситуацией и честно признаюсь, рассчитывал на то, что их отпустят из зала суда. Ни на кого повлиять они не могут, следствие кончилось. Так в чём смысл их там держать?

Болельщики с большим уважением относятся к их мастерству. Как ни крути, это высококлассные футболисты. Нет веских оснований, при которых их оставили в СИЗО. Как они могут куда-то скрыться без паспортов? Мне жаль, что так происходит. Как обычный гражданин России и как один из руководителей российского футбола крайне разочарован таким решением», — приводит слова Колоскова «RT на русском».