Овчинников: Капелло вообще не догадывался о существовании Головина и Чернова

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, при каких обстоятельствах Александр Головин и Никита Чернов в 2015 году дебютировали в национальной команде России. Сам Овчинников в то время совмещал работу в клубе и сборной.

«Мой функционал в ЦСКА – работа с вратарями, курирование молодёжной команды и то, что пожелает Виктор Михайлович. Анализ матчей, соперника. Каждый в штабе наделён примерно одинаковым кругом обязанностей.

В современном футболе нет отдельных тренеров по защитникам, по нападающим. Наверное, я лучше Онопко или Ермаковича буду заниматься с вратарями. Других задач это не отменяет. Штаб – это же не только поле. За полем тоже море работы. Посмотрите, сколько ребят из «молодёжки» у нас зашло. Я помню, как просил Леонида Викторовича взять Федю Чалова в главную команду. А как Головин попал в сборную при Капелло? Дон Фабио спросил: «Серёжа, у тебя есть два футболиста для тренировок?» Опа – Чернов, Головин. Капелло вообще не догадывался об их существовании. Откуда он мог знать игроков дубля? Фабио попросил пару ребят из ЦСКА, чтобы не вызывать из других городов. Я и «пролоббировал» Сашу с Никитой. Видите, как хорошо получилось: Головин сейчас в «Монако», Чернов – в обойме ЦСКА. Понятно, что Головин и без меня был талантливым парнем – сам себя сделал. Но всё же приятно осознавать, что и мы определённый толчок ему дали», — сказал Овчинников, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью с Овчинниковым читайте на «Чемпионате» завтра, 5 апреля.