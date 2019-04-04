Калошин рассказал о стоимости VAR в России

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сказал, что в первом сезоне использование системы видеопомощи арбитрам будет стоит меньше 600 млн рублей.

«Сейчас есть бюджет на организацию и проведение матчей с применением VAR, который выделили на семь месяцев. Он включает не только технические аспекты, но и подготовку и исследование стадионов для будущего применения. Я не могу назвать сумму бюджета. Но в СМИ обсуждали, что организация использования системы видеопомощи судьям в первом сезоне будет стоить 600 млн рублей. Могу сказать, что эта сумма меньше и она включает в себя создание централизованной VAR-комнаты. Плюс это сумма с учётом всех налогов», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, в России система видеопомощи арбитрам впервые была применена в полуфинальных матчах Кубка страны.