Сулейманов — о сравнениях с Месси: у нас похожи удары

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о сравнениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«В детстве кумиров не было. Когда стал постарше, начала импонировать игра Лионеля Месси. Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена. Мне льстят сравнения с ним. Но между Лионелем Месси и мною очень большая пропасть. Я, конечно, буду стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень. Это почти невозможно, но я буду стараться.

Есть что-то похожее с Лионелем? Удары, я часто их отрабатываю. Иногда залетают. Не иногда, а часто? Ну да, часто. Я думаю, всё зависит от того, как мы работаем каждый день и оттачиваем удар», — цитирует Сулейманова пресс-служба РФС.