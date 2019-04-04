Диетолог: Кокорин ещё молод, процесс снижения веса не будет для него проблемой

Диетолог и специалист по снижению веса и физическим нагрузкам Артём Мандравин поделился мнением о лишнем весе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«На нынешнее состояние Александра Кокорина повлияло множество факторов: ежедневный стресс, еда в СИЗО с большим содержанием углеводов, передачки в камеру и подавленное эмоциональное состояние.

В любом случае Александру удастся вернуться в хорошую физическую форму. После освобождения ему необходимо возвратиться в комфортное окружение, сесть на диету и приступить к постепенным тренировкам. Начинать нужно с лёгких нагрузок, чтобы пробудить мышцы от столь долгой спячки, а дальше потихоньку увеличивать нагрузки.

Есть масса примеров, когда спортсменам приходилось приложить много усилий, чтобы вернуться в форму, например Александр Емельяненко. Кокорин ещё молод, поэтому процесс снижения веса не будет для него огромной проблемой», — сказал Артём Мандравин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Шелыгановым.