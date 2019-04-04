Джикия — о возможном участии Жиго в игре с ЦСКА: хорошо, что такой соперник

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал возможное участие партнёра по обороне Самуэля Жиго в субботнем дерби с ЦСКА.

«Нас ждёт важнейший матч. Будем играть на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев. Что касается возможного участия в матче Жиго, то Самуэль большой профессионал, мы ждали его возвращения. И даже хорошо, что впереди такой соперник. Значит, сразу в бой», — приводит слова Джикии пресс-служба красно-белых.

«Спартак» примет ЦСКА 6 апреля в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Разрыв передней крестообразной связки колена Жиго получил в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) 2 сентября прошлого года. С тех пор на поле 25-летний француз не появлялся.