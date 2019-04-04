Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго в преддверии дерби с ЦСКА, рассказал, как в клубе относятся к противостоянию с «армейцами».

«Когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже», — приводит слова Жиго пресс-служба красно-белых на странице клуба в «Твиттере».

«Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 6 апреля, начало — в 19:00 мск.

«Армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Виктора Гончаренко 37 очков. Красно-белые (36) — на пятом месте.

Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».