Спортивный диетолог объяснил появление у Кокорина лишнего веса

Спортивный диетолог Александр Бурлаков рассказал, как быстро форвард «Зенита» Александр Кокорин сможет набрать прежнюю игровую форму.

«Нынешняя форма Кокорина может быть связана с отсутсвием прежней физической нагрузки и неудовлетворительным питанием, а именно — с недостатком белкового компонента. Это приводит к уменьшению объёма мышечной ткани и в условиях низкой физической активности возрастанию доли жирового компонента.

Вернуться к прежней форме Александру с учётом возраста будет несложно, но займёт определённое время. И чем дольше он будет находиться под заключением, тем длительность возврата к прежней форме будет продолжительней, так как с каждым днём в отсутствие должной спортивной нагрузки функциональные, скоростные и прочие физические показатели будут снижаться», — сказал Бурлаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.