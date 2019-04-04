Тарасов поддержал учительницу, лишившуюся работы из-за фото в купальнике

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в «Инстаграме» поддержал барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которая лишилась работы из-за фотографии в купальнике, сделанной зимой после заплыва в честь зимней Универсиады в Красноярске.

«Любимая показала фото из флешмоба #Учителятожелюди. Абсолютно согласен, жаль, что не могу поддержать фотографией. Ничего не вижу криминального в том, что учителя и врачи так же, как и все, пользуются социальными сетями и публикуют фотографии с отдыха или в купальнике. В этом нет ничего такого и уж тем более того, что кто-то должен запрещать. В общем, двойные стандарты в 2019 году в эпоху соцсетей не действуют!» — написал Тарасов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дмитрий принял участие в четырёх матчах.