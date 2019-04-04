Сулейманов: если свыше будет решено, поиграю в «Барселоне»

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о желании поиграть в будущем за «Барселону».

«Я, естественно, слежу за играми „Барселоны“. Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за „Краснодар“, доказывать свою состоятельность. А в будущем не знаю, как всё сложится. Но думаю, если это моё, то от меня не уйдёт. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет — то нет. Никаких предложений ни из России, ни из Европы я не получал. Мне об этом не говорили», — цитирует Сулейманова пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Сулейманов сыграл в составе «Краснодара» 24 матча и забил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.