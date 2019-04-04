А. Федун: не понимаю, почему вдруг Глушаков стал врагом для всех

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о критике болельщиков красно-белых в адрес капитана команды Дениса Глушакова.

«Не понимаю, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы.

Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства — 2017, как и итальянский любимец трибун, у меня нет.

Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушаков забил 3 мяча в 14 матчах.