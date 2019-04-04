Лебеденко: долго думал над предложением «Енисея», но вмешались третьи лица

Форвард «Факела» Игорь Лебеденко рассказал о переходе в воронежский клуб зимой 2018 года.

«Долго думал над предложением «Енисея», они ждали меня на сборе. Но вмешались третьи люди, с которыми мы друг друга не поняли. Агент позвонил и предложил вариант с «Факелом». После всех событий с «Араратом» я вообще сомневался, стоит ли продолжать карьеру. Приехал в Воронеж, чтобы понять, нужен ли мне вообще футбол. Понял, что ещё хочу играть и приносить пользу. Силы и желание есть.

О приезде в Воронеж не жалею. Сложились очень хорошие отношения с болельщиками. На встрече слышал, какие у них сейчас есть проблемы, но всё равно хотелось бы, чтобы они приходили на стадион. Пусть пробиваются на футбол, несмотря ни на что, и переживают за команду", — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.