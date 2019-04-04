Сулейманов: в следующем сезоне буду ждать вызова в сборную России

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, когда рассчитывает попасть в первую сборную страны.

«Готов или нет играть в национальной сборной, это не мне решать. Если тренерский штаб посчитает, что я нужен, меня вызовут. А если тренеры считают, что пока рано, значит, рано. Где бы я ни был, буду очень стараться.

Любому футболисту хотелось бы поиграть в национальной сборной. Мне ещё нужно для этого много работать, но в любом случае решать будет Станислав Саламович. Что касается вызова в национальную сборную, думаю, в этом году его не будет. Надо ещё много работать и поиграть за молодёжную сборную. Но в следующем сезоне буду ждать", — цитирует Сулейманова пресс-служба РФС.