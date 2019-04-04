«Ливерпуль» за год выплатил агентам свыше € 50 млн

Британский журналист Роб Харрис в «Твиттере» опубликовал суммы, которые клубы английской Премьер-лиги потратили на агентов за период с февраля 2018 по январь 2019 года.

По его данным, рекордсменом по этому показателю с большим отрывом является «Ливерпуль». «Красные» выплатили агентам за указанный период € 51,3 млн. Вторым в списке идёт «Челси»: лондонский клуб затратил на агентов € 31,5 млн. Третье место в рейтинге занял «Манчестер Сити», его показатель — € 28,2 млн. Дальше расположились «Манчестер Юнайтед» (€ 24,4 млн) и «Эвертон» (€ 22,4 млн).

Меньше всех на агентов из клубов высшего английского дивизиона потратили «Хаддерсфилд» (€ 5,9 млн) «Бёрнли» (€ 4,7 млн) и «Кардифф Сити» (€ 3,3 млн).

Полную информацию о расходах клубов АПЛ на агентов можно посмотреть в "Твиттере" Роба Харриса.