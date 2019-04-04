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«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Кьево». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Мерих Демирал, отличившийся на 4-й минуте. В конце первого тайма Демирал оформил дубль. В начале второй половины хавбек Мануэль Локателли довёл счёт до разгромного. Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте.

Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.

«Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе команды Роберто де Дзерби 35 очков. «Кьево» (11) — на последнем, 20-м месте.

Италия - Серия А. 30-й тур
04 апреля 2019, четверг. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
4 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Демирал – 4, 2:0 – Демирал – 45, 3:0 – Локателли – 47, 4:0 – Берарди – 57
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