«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А

В матче итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Кьево». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Мерих Демирал, отличившийся на 4-й минуте. В конце первого тайма Демирал оформил дубль. В начале второй половины хавбек Мануэль Локателли довёл счёт до разгромного. Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте.

Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.

«Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе команды Роберто де Дзерби 35 очков. «Кьево» (11) — на последнем, 20-м месте.