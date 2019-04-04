Жена Новосельцева: Ваня, одумайся, скоро родится твой сын

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, обратилась к мужу в эфире программы «Пусть говорят».

«Сейчас сложно говорить о прощении. Я ему и тогда говорила, что у него есть шанс стать полноценным отцом нашего ребёнка. Это был долгий процесс. Ваня, ты знаешь, что я сделала ради того, чтобы этот ребёнок был здоровым. Я к тебе обращаюсь. Одумайся. Скоро этот ребёнок родится, это будет маленький человек, твой сын, представь, что ты будешь чувствовать.

Прощу ли я его? Всё будет зависеть от него. От того, что он будет делать. Я дам ему шанс", — сказала Кейру.

Ранее у пары возник конфликт. Позже Кейру сообщила, что Новосельцев переписал их совместное жильё на свою мать.