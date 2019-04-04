Каррера: был готов возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о командах, за которые выступал в качестве игрока, а также признался, что был готов стать главным тренером туринского «Ювентуса».

«Был привязан ко всем командам, за которые играл, но я не часто их менял. Провёл пять лет в «Бари», семь — в «Аталанте» и пять — в «Ювентусе». Сменил несколько городов, поэтому все команды, за которые играл, остались в моём сердце. Когда выступал за «Ювентус», мне очень нравился Турин.

Был ли готов возглавить «Ювентус»? Я уже был в «Ювентусе», мне посчастливилось работать вместе с Антонио Конте. Так что чувствовал, что готов к должности главного тренера», — приводит слова итальянского специалиста Cisiamo.info.