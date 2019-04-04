Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что поддаётся ностальгии по временам, когда он выступал за «Барселону».

«Мы провели отличный сезон в 2015 году. Мы были очень хорошей командой. Как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам», — приводит слова 27-летнего нападающего парижан The Sun.

Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. Через 4 года он был продан «ПСЖ» за рекордные для футбола € 222 млн. Всего в составе «Барселоны» Неймар провёл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. За время выступления на «Камп Ноу» на клубном уровне он выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.