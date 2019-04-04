Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Л. де Йонга и роскошный проход Бергвейна — в обзоре матча ПСВ — «Зволле»

Дубль Л. де Йонга и роскошный проход Бергвейна — в обзоре матча ПСВ — «Зволле»
Футбол / Прочие турниры

В матче 28-го тура нидерландской Эредивизии ПСВ принимал «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Люк де Йонг, отличившийся на 24-й минуте. В середине второго тайма форвард Стевен Бергвейн увеличил преимущество ПСВ. На 76-й минуте де Йонг оформил дубль. Последний гол забил нападающий Дониелл Мален в концовке игры.

Видео доступно на «Чемпионате».

ПСВ одержал четвёртую победу в последних пяти матчах в чемпионате Нидерландов. Для «Зволле» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды из Эйндховена 70 очков. «Зволле» (32) — на 12-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. 28-й тур
04 апреля 2019, четверг. 19:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
4 : 0
ПЕК Зволле
Зволле
1:0 – де Йонг – 24, 2:0 – Бергвейн – 62, 3:0 – де Йонг – 76, 4:0 – Мален – 90+4
Игрок «Аякса» ударил соперника ногой в лицо. Фол дня в Европе
Драма: защитник «Аякса» был удалён и по пути в раздевалку смотрел, как его команде забивают гол.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент