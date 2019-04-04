Дубль Л. де Йонга и роскошный проход Бергвейна — в обзоре матча ПСВ — «Зволле»

В матче 28-го тура нидерландской Эредивизии ПСВ принимал «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Люк де Йонг, отличившийся на 24-й минуте. В середине второго тайма форвард Стевен Бергвейн увеличил преимущество ПСВ. На 76-й минуте де Йонг оформил дубль. Последний гол забил нападающий Дониелл Мален в концовке игры.

Видео доступно на «Чемпионате».

ПСВ одержал четвёртую победу в последних пяти матчах в чемпионате Нидерландов. Для «Зволле» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды из Эйндховена 70 очков. «Зволле» (32) — на 12-м месте.