«Аталанта» разгромила «Болонью», забив четыре гола в первые 15 минут встречи

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Болонью». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Аталанта» забила все четыре мяча в первые 15 минут игры — отличились защитник Ханс Хатебур, нападающий Дуван Сапата и хавбек Йосип Иличич, оформивший дубль. Автором единственного гола «Болоньи» стал форвард Риккардо Орсолини, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма.

«Аталанта» прервала серию побед «Болоньи» в чемпионате Италии из трёх матчей. Команда из Бергамо не проигрывает уже в течение пяти встреч. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

«Аталанта», набрав 51 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (27) — на 18-м.