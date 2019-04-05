«Спартак» поздравил Л. Федуна с 63-летием

«Спартак» поздравил президента московского клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня ему исполняется 63 года.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Леонида Арнольдовича с днём рождения! Уже много лет красно-белая команда и клуб чувствуют постоянную заботу, внимание и всестороннюю поддержку со стороны его главного руководителя.

А 5 сентября 2014 года навсегда вошло в историю «Спартака»: в этот день благодаря усилиям Федуна многомиллионная спартаковская семья обрела наконец собственный дом, в котором в 2017 году красно-белые отметили своё 22-е чемпионство!

ФК «Спартак-Москва» желает Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе и, конечно же, побед любимой команды», — говорится на официальном сайте «Спартака».