Адвокат Кокорина рассказала, что его вес в СИЗО не изменился

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала информацию о лишнем весе футболиста, находящегося в СИЗО.

«С каким весом пришёл в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент. Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра. В суд была представлена медкарта Саши, вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», — цитирует Стукалову «РИА Новости».

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.