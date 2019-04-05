Слуцкий: если хотите увидеть триллер, приходите на матчи «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат (2:2) матча 28-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмааром».

«Я разочарован, потому что мы хорошо провели второй тайм, создали много моментов. У меня есть большие сомнения в эпизоде, когда не назначили пенальти. По мне, это или пенальти, или красная карточка. Мог бы говорить о судействе, но нужно отметить невероятный камбэк. Если хотите увидеть отличную игру с богатым спектром эмоций или триллер, приходите на наши матчи.

Первая половина вышла ужасной, а во второй случился невероятный переворот. Я горжусь вторым таймом, потому что мы полностью контролировали ход игры против одной из лучших команд в чемпионате. Это лучше, чем если бы мы сдались после первого тайма», — цитирует Слуцкого NOS.

«Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице Нидерландов, набрав 42 очка. Команда Слуцкого не может выиграть четыре встречи кряду, три из них закончились ничейными результатами – 1:1, 3:3 и 2:2.