Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ахмедов: «Краснодар» заслужил выиграть первый трофей в своей истории

Ахмедов: «Краснодар» заслужил выиграть первый трофей в своей истории
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара», а ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов пожелал «быкам» выиграть чемпионат России.

«Было бы замечательно, если бы чемпионом России стал «Краснодар». Владелец клуба, сотрудники команды и футболисты проделали большую работу и заслужили выиграть первый трофей в своей истории. У них очень серьёзные соперники в борьбе за высокие места, но верю, что «Краснодару» по силам завоевать титул», — цитируют Ахмедова «Известия».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче.
В 22-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Крылья Советов». Матч состоится завтра, 6 апреля, начало – 16:30 мск.

Ахмедов сыграл за «Краснодар» 67 матчей, в которых забил пять голов.

Ахмедов: скучаю по России и готов рассмотреть предложения из РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент