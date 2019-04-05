Ахмедов: «Краснодар» заслужил выиграть первый трофей в своей истории

Бывший полузащитник «Краснодара», а ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов пожелал «быкам» выиграть чемпионат России.

«Было бы замечательно, если бы чемпионом России стал «Краснодар». Владелец клуба, сотрудники команды и футболисты проделали большую работу и заслужили выиграть первый трофей в своей истории. У них очень серьёзные соперники в борьбе за высокие места, но верю, что «Краснодару» по силам завоевать титул», — цитируют Ахмедова «Известия».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Крылья Советов». Матч состоится завтра, 6 апреля, начало – 16:30 мск.

Ахмедов сыграл за «Краснодар» 67 матчей, в которых забил пять голов.