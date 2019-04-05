Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, с португальцем контактировали «Интер» и «Рома».

Ранее Моуринью заявил, что готов вернуться к работе в следующем сезоне. Он тренировал «Интер» в период с 2008 по 2010 год и выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Ради возвращения в миланский клуб Жозе готов пойти на уступки – вместо € 10 млн в год он просит € 8 млн.

Кандидатуру Моуринью поддерживает вице-президент клуба Хавьер Cанетти, тогда как генеральный директор Джузеппе Маротта видит главным тренером Антонио Конте.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года. Ранее португалец, кроме «Интера». тренировал лондонский «Челси», мадридский «Реал», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».