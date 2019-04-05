Ярошик: «Спартак» — самая большая команда в России, её все хотели обыграть

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, какое дерби против «Спартака» ему запомнилось больше всего.

«Тяжело назвать конкретный матч, все игры были интересными. Конечно, такую команду, как «Спартак», всегда хотели все побеждать, я очень рад, что с ЦСКА за это время я ни разу не проиграл красно-белым.



Но, пожалуй, самым запоминающимся был матч в апреле 2003 года. Тогда я забил победный гол, но я всегда был таким командным игроком — мне всё равно, забил я или кто-то другой, главное, что ЦСКА тогда выиграл дерби со счётом 3:2. Это действительно важнее, чем мой гол. Хотя я видел его в записи, помню, как забивал. Эпизод с пенальти не вспомню уже, но не скажу, что как-то в команде это обсуждали.



У меня уже был опыт игры в пражском дерби, я представлял, что это такое. Потом, мне было уже 25 лет, настраивать как-то на матч не надо было. «Спартак» — самая большая команда в России, её все хотели обыграть. Атмосфера на дерби всегда была соответствующей. Она должна быть такой боевой, это переносится на поле, на игроков и хорошо влияет на игру. За это болельщикам большое спасибо», — цитирует Ярошика телеканал «360».