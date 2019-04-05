Бартомеу: «Барселона» готовится к эпохе после Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как будет развиваться клуб после завершения карьеры Лионелем Месси.

«Вероятно, через три, четыре или пять лет Месси скажет: «Пора заканчивать с игрой в футбол». Мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео, ведь хотим оставаться топ-клубом.

Мы инвестируем в молодых игроков, чтобы поддерживать этот уровень – как своих воспитанников, так и ребят из других клубов. Иногда напоминаю, что сейчас мы привлекаем в клуб молодых игроков, которые кажутся нам очень талантливыми. Таких как Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг. Тер Штеген ещё очень молод. У нас есть много футболистов, которые продолжат выступать, когда Месси завершит карьеру», — цитирует президента «Барселоны» ESPN.