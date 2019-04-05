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Неудачная игра защитника грудью на угловом — в видеообзоре победы «Фейеноорда»

Неудачная игра защитника грудью на угловом — в видеообзоре победы «Фейеноорда»
Футбол / Прочие турниры

В 28-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» дома разгромил «Херенвен» — 3:0.

Счёт на 31-й минуте открыл форвард хозяев Николай Йоргенсен, воспользовавшись ошибкой защитника на угловом. Преимущество «Фейеноорда» в начале второго периода увеличил Стивен Бергёис, результативная передача на счету Сэма Ларссона. Точку в матче поставил Тонни де Вильена.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Фейеноорд» прервал серию из трёх игр без побед и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 50 очков. У «Херенвена» в последних шести матчах четыре победы и два поражения. Он – 10-й с 36 очками.

В 29-м туре «Фейеноорд» сыграет на выезде с «ВВВ-Венло», а «Херенвен» в гостях встретится с «Эмменом».

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