Бояринцев: то, что мы долго не могли обыграть ЦСКА, особо никогда не напрягало

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, какое дерби против ЦСКА ему запомнилось больше всего.



«Летом 2009 года мы выиграли 2:1, Алекс забил два мяча. Тот матч с ЦСКА — самый памятный для меня, потому что с 2005 по 2007 год мне, к сожалению, в составе «Спартака» не удавалось обыграть ЦСКА. Помню тот матч — полный стадион, игра хорошая. Победа всегда вкуснее.



То, что мы долго не могли обыграть ЦСКА, особо никогда не напрягало. Выходили и бились. Помню, ЦСКА выходил на дерби в статусе обладателя Кубка УЕФА, мы вели после первого тайма, но упустили победу. ЦСКА тогда был очень хорош. Конечно, матчи против ЦСКА всегда носили особый статус, и из-за поражений мы переживали. Вообще там и ничейных результатов было много, но когда такая армия болельщиков ждет победы, горечь после матчей все равно остается. Обидно было проигрывать в трофейных матчах — на Кубок, на Суперкубок.



Но потом баланс восстановился. Следующее поколение ребят, игравших за «Спартак», выигрывали в дерби. И хорошо выигрывали! Любые серии заканчиваются — как плохие, так и хорошие. В этом и есть прелесть спорта», — цитирует Бояринцева телеканал «360».

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