Президент «Челси»: Абрамович привержен клубу, мы общаемся несколько раз в день

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.



«Всё, что делает Абрамович, вновь поддтверждает его приверженность «Челси». Мы общаемся несколько раз в день, он обсуждает с нами футболистов, коммерческие вопросы и другие дела. Так что я бы сказал, что он привержен «Челси», — цитирует Бака The Sun.



Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно стало известно, что владелец лондонцев впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона.

Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»