Гарри Топор представит новую песню в эфире Z+ перед матчем «Локомотив» — «Зенит»

7 апреля, в день матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит», в эфир выйдет второй выпуск онлайн-проекта сине-бело-голубых Z+.

«В течение часа до стартового свистка вас ждёт настоящее футбольное шоу! Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин, Гарри Топор представит свою новую композицию, а ребята из академии дадут ценные советы футболистам основного состава.



Z+ расскажет о подготовке команды ко встрече с „железнодорожниками“ и вспомнит прошлые матчи против «Локомотива» вместе с Властимилом Петржелой», — говорится на официальном сайте «Зенита».

Матч «Локомотив» — «Зенит» начнётся в 19:00 по московскому времени.