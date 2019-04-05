«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 5 апреля в 22:00

Сегодня, 5 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Грэм Скотт.



В первом круге встреча «святых» с красными завершилась победой вторых с разгромным счётом 3:0. Голами тогда отметились Мохамед Салах и Жоэль Матип, также автогол на свой счёт записал Уэсли Худт.



После 32 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 79 очками в активе, на одно очко отставая от «Манчестер Сити». «Саутгемптон» (33) находится рядом с зоной вылета, располагаясь на 16-й строчке, но имеет игру в запасе.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: красные вновь возглавят АПЛ «Саутгемптон» в четырёх последних домашних матчах с «Ливерпулем» имеет положительный баланс: две победы, ничья и поражение.