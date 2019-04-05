Тренер «Спартака» по физподготовке: Глушаков в форме, у него высокие показатели

Тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов рассказал, в какой физической форме сейчас находится полузащитник Денис Глушаков.

«По цифрам Денис показывает те же данные, которые были у него после июня. Это очень высокие показатели. Я не знаю, в чём причина каких-то отдельных разговоров. С точки зрения физики он в хорошей форме.

Правда ли, что у него были проблемы с шеей в игре с «Ахматом»? Я не знаю, откуда пошла такая информация. Денис действительно жаловался на боли в шее после матча с «Зенитом». На следующий день мы провели с ним восстановительную тренировку, поработали в тренажёрном зале и на поле провели большую функциональную работу, а потом он уже вернулся в общую группу. Он забил «Ахмату» в добавленное время. У него сейчас очень хорошая подготовленность. Сейчас его ничего не беспокоит, и он спокойно готовится к игре с ЦСКА", — цитирует Шарипова «Бизнес online».