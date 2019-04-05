Экс-глава «Интера»: Икарди и Перишич покинут клуб

Бывший глава «Интера» Джиджи Симони заявил, что Мауро Икарди и Иван Перишич покинут клуб в предстоящее летнее трансферное окно.



«Нам нужна гармония в команде, чтобы добиться результатов. Вы не будете выигрывать и далеко не пройдёте, если в раздевалке у вас будут проблемы. Сегодняшние игроки более индивидуальны. Сначала они думают о себе, а затем уже только о пользе команды. Я думаю, что им будет очень трудно всё исправить.

Усилия клуба были необходимы для защиты тренера, который остался совсем один. Невозможно, чтобы в раздевалке были проблемы, если клуб немедленно их не исправит. Поэтому я думаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич покинут команду», — цитирует Симони FC Inter News.