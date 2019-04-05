«Ахмат»: флаг Косово висит на арене не первый год, зачем делать из мухи слона?

Пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров прокомментировал заявление посла Сербии Славенко Терзича, выразившего недовольство появлением флага непризнанной Республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» во время домашнего матча грозненцев со «Спартаком» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (1:3).



«Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово.



На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет», — цитируют Умарова «Известия».

Посол Сербии: очень неприятно удивлены появлением флага Косово на «Ахмат-Арене»