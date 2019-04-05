МИД РФ: флаг Косово на арене — техническая ошибка, наша позиция остаётся прежней

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на инцидент после матча 21-го тура Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак». На стадионе «Ахмат-Арена», где проходила встреча, был обнаружен флаг частично признанной Республики Косово.



«В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований.



Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остаётся неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244», — приводят заявление департамента информации и печати российского МИДа «Известия».



Ранее недовольство появлением флага Косово на стадионе «Ахмата» выразил посол Сербии Славенко Терзич.

«Ахмат»: флаг Косово висит на арене не первый год, зачем делать из мухи слона?