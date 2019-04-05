Нобоа: думаю, в этом сезоне «Зенит» сильнее «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в Москве 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.



«Локомотив» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном или «Зенит» стал сильнее? Трудно сказать. В этом сезоне, думаю, «Зенит» сильнее. Тем не менее «Локомотив» — хорошая команда с сильным тренером и качественными игроками. У нас нет принципиального соперника, все матчи рассматриваем как финалы. Лёгких игр не будет. Впереди девять матчей, мы должны быть сконцентрированы на протяжении всего игрового времени. Нужно стараться, нас ждёт сложный матч в воскресенье.



Станет ли плюсом то, что «Локомотив» играл в Кубке России в среду? Не думаю, что это доставит им трудности. Опытные футболисты, они знают, как играть через три-четыре дня», — цитирует Нобоа пресс-служба «Зенита».

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