Семак: после сезона поговорим с Джорджевичем, нравится его игра в «Арсенале»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» высказался по поводу арестованного форварда Александра Кокорина и футболистов, которые принадлежат «Зениту», но сейчас выступают в других командах на правах аренды.



«Я желаю скорейшего возвращения Александра Кокорина. Травмы Ерохина, Кузяева, Шатова и отсутствие Кокорина очень сильно усложняют задачу тренерскому штабу. В то же время это хороший шанс для других игроков.

Мы внимательно следим за всеми игроками, которые находятся в аренде в других клубах. По окончании сезона будем разговаривать с Лукой Джорджевичем. Мне нравится, как он играет в «Арсенале», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.